Geschmacklich einwandfrei : Risse im Teig – Berner Älpler-Paar bleibt auf 1,8 Tonnen Käse sitzen

Wegen eines Fehlers im Teig bleibt das Ehepaar Sulliger auf 180 Stück Alpkäse sitzen. Via Social Media versucht es nun, ihr Produkt doch noch loszuwerden.

Der Alpkäse von Jessica und Viktor Sulliger aus Saanenmöser gehört zu den besten des Kantons. Schon mehrmals schaffte er es an der Alpkäse-Meisterschaft in die Top Ten. Doch in diesem Jahr läufts bei den Sulligers nicht so rund wie auch schon. Der Grund: Bei der Taxierung im Herbst wurden Querrisse im Käseteig festgestellt, sogenannte Gläss. Diese können zum Problem werden, wenn man den Käse zunächst zwei bis drei Jahre lagert, um ihn anschliessend zu hobeln. «Er fällt dann auseinander», erklärt Jessica Sulliger. Aufgrund des Fehlers im Teig erhielt der Käse in der Kategorie Lochung 4, beim Teig 4.5 von 5 Punkten. In den Kategorien Geschmack und Aussehen gabs die volle Punktezahl.