Sängerin gegen Apple

Rita Ora fordert, dass Kosovo

auf «Karten»-App vermerkt wird

Nachdem Sängerin Dua Lipa gestern die Flagge von Grossalbanien gepostet hat, meldet sich nun auch Rita Ora

zu Wort und bittet Apple, Kosovo auf seiner Karten-App zu vermerken.

In einem neuen Instagram-Post fordert die 29-Jährige das Tech-Unternehmen Apple auf, Kosovo auf der «Maps»-Landkarte des Unternehmens als unabhängigen Staat zu kennzeichnen.

Die Eltern der britischen Sängerin Rita Ora sind Kosovo-Albaner, sie ist 1990 in Pristina geboren.

