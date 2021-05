Ménage à trois? - Rita Ora kuschelt mit Taika Waititi und Tessa Thompson

Am Sonntag wurden Rita Ora (30) und Taika Waititi (45) zusammen auf seinem Balkon in Sydney gesichtet. Allein waren sie aber nicht: Schauspielerin Tessa Thompson (37) gesellte sich dazu.

Die beiden sollen sich in den letzten Monaten in Sydney nähergekommen sein.

In jüngster Vergangenheit wurden Rita Ora (30) und Taika Waititi (45) schon einige Male gemeinsam gesichtet. Sogar Arm in Arm schlenderten die beiden bereits durch die Strassen und wurden dabei von Paparazzi erwischt. Was genau sich zwischen der britischen Sängerin und dem «Jojo Rabbit»- und «Thor»-Regisseur gerade anbahnt, ist unklar. Sie scheinen sich zumindest prächtig zu verstehen und die Zeit zusammen sehr zu geniessen.