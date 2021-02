Ohne Zucker : Ritter Sport verkauft eine Schokolade, die nicht so heissen darf

Ritter Sport bringt eine neue Schokolade ganz ohne Zucker auf den Markt. «Cacao y Nada» hat 100 Prozent Kakao-Anteil. Ritter Sport darf sie darum nicht Schokolade nennen.

Der Schokoladenhersteller Ritter Sport bringt eine neue Schokolade auf den Markt – und darf diese in Deutschland streng genommen nicht als solche bezeichnen. Was zunächst kurios klingt, hat einen lebensmittelrechtlichen Hintergrund: Laut der deutschen Verordnung über Kakao- und Schokoladenerzeugnisse aus dem Jahr 2003 besteht eine Schokolade nicht nur aus Zutaten wie Kakaomasse, Kakaopulver und Kakaobutter, sondern zwingend auch aus bestimmten Arten von Zucker, an die enge Kriterien angelegt werden. Sowas aber fehlt im neuen Ritter-Sport-Produkt mit dem Namen Cacao y Nada. Zum Süssen verwendet das Unternehmen aus Waldenbuch bei Stuttgart nach eigenen Angaben stattdessen natürlichen Kakaosaft, den es auf einer Plantage in Nicaragua extra aus Kakaofrüchten gewinnt.