Reaktionen aus der Tennis-Welt : Rivale Novak Djokovic schweigt zum Federer-Abschied – das ist der Grund

Kaum hat Roger Federer am Donnerstagnachmittag seinen Rücktritt bekannt gegeben, meldete sich das Who is Who der Sportwelt zu Wort. Kaum ein Sportstar hat keine Grüsse, gemeinsame Fotos oder Würdigungen auf Social Media gepostet. Einer der ersten war Rafael Nadal. Die Worte des grössten Rivalen und Freundes gehen unter die Haut.