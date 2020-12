Es sind brutale Szenen, die sich am Montagnachmittag auf dem Friedrich-Ebert-Platz im deutschen Singen abspielten. Es kursiert ein Video in den sozialen Medien, das den Angriff auf einen Kleinbus zeigt. Mehrere Personen attackierten die Insassen des Fahrzeuges und verletzten diese zum Teil schwer, wie es in einer Polizeimitteilung des Präsidiums Konstanz heisst. Es sei auch ein Messer eingesetzt worden. Die Frau, die die Auseinandersetzung von ihrem Balkon aus filmte, warf einigen Beteiligten noch ein Handtuch zu. «Nehmt das für das Blut», rief sie.

Noch bevor die Polizei eintraf, gelang den Angreifern die Flucht. Später wurde ein Fluchtfahrzeug sichergestellt und die fünf Insassen vorläufig festgenommen. Die Spur der Ermittler führt auch in die Schweiz: Die Polizei stiess auf einen 53-jährigen Tatverdächtigen, der noch in der Nacht auf Dienstag in seiner Wohnung in Schaffhausen festgenommen wurde.