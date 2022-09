Lieferanten gesucht: Rivella in Sorge – wegen der Gaskrise wird die Kohlensäure knapp

Täglich neue Hilferufe

«Es wird eng»

«Es ist nur noch wenig CO2 auf dem Markt vorhanden», sagt Fabian Weber, Leiter Marketing & Kommunikation beim Romanshorner Unternehmen Asco Kohlensäure AG, zu 20 Minuten. Der Verbrauch in der Schweiz sei nicht so gross wie in Deutschland, deshalb seien die Lagerkapazitäten der Getränkeproduzenten wohl noch nicht erschöpft. «Aber auch wir merken, dass es eng wird», so Weber.