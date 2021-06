Leistungszentrum in Wil - RLZO-Präsident erleichtert über Anklage gegen ehemaligen Cheftrainer

Dem Beschuldigten werden mehrfache sexuelle Handlungen mit einem Kind, mehrfache sexuelle Nötigung, sowie versuchte Nötigung zur Last gelegt.

Es geht um Vorfälle in der Wohnung des Beschuldigten.

Am Montag gab die Staatsanwaltschaft St. Gallen bekannt: Gegen den ehemaligen Cheftrainer der Kunstturnerinnen des Regionalen Leistungszentrums Ostschweiz (RLZO) in Wil wurde Anklage erhoben. Er soll eine minderjährige Turnerin sexuell missbraucht haben.

Für das Sportzentrum sei die Anklage eine Erleichterung, wie der Vorstands-Präsident Alex Brochier zum «St. Galler Tagblatt» sagt: «Wir sind echt froh, dass die lange Phase der Ungewissheit, die gut für niemanden war, vorbei ist und ein Urteil gefällt wird.» Das RLZO unterstütze die lückenlose Aufklärung der Vorfälle in der Vergangenheit, sagt Brochier. Die Vorfälle seien «traurig für den ganzen Turnsport» und hätten das Vertrauen erschüttert.»

Der heute 42-jährige ungarische Cheftrainer der Ostschweizer Nachwuchskunstturnerinnen wurde am 13. August verhaftet und in Untersuchungshaft genommen. Mittlerweile wurde er gegen Kaution entlassen. Das geht aus einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft St. Gallen hervor.

Es gehe um Vorfälle an einem Tag Ende Mai oder Anfang Juni 2018 in der Wohnung des Beschuldigten. Er soll einer damals 17-jährigen Turnerin bei sich Zuhause Alkohol gegeben und sie mehrfach sexuell missbraucht haben. Die junge Frau soll laut der Zeitung den Sport in Folge der Vorfälle aufgegeben haben.