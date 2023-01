Flumserberg SG: Fahrzeug von Mann (44) überschlug sich mehrfach

Jetzt wird geprüft, ob der Lenker wegen Unterlassung einer Meldung an die Polizei verzeigt wird.

Am Sonntagmorgen fuhr ein 44-jähriger Autofahrer kurz nach Mitternacht auf der Flumserbergstrasse talwärts Richtung Flums SG. Sein Smart Roadster geriet in einer Kurve ins Schleudern, kam von der Strasse ab und stürzte einen Abhang hinunter. Es überschlug sich dabei mehrmals und prallte am Ende gegen eine Stützmauer, wo es zum Stillstand kam.