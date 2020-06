Weltstar zum FC Groningen

Robben gibt sein Comeback «aus Liebe zum Club»

Bei seinem ersten Profiverein gibt der Champions League-Sieger von 2013 Arjen Robben sein Comeback. Ob dies gelingen wird, weiss er noch nicht.

Der frühere Bayern-Star Arjen Robben kehrt vor allem aus emotionalen Gründen zu seinem ersten Proficlub in seiner niederländischen Heimat zurück. «Ich tue es aus Liebe zum Club», sagte der 36-jährige Flügelstürmer am Sonntag bei einer Pressekonferenz des FC Groningen. Für einen anderen Club hätte er das nicht getan, fügte Robben hinzu.

Beim sogenannten «Stolz des Nordens» hatte Robben 1996 in der Jugendakademie seine Fussball-Laufbahn begonnen. Die wegen Corona abgebrochene Saison der Eredivisie beendete Groningen auf dem neunten Platz. «Ich habe ein sehr gutes Gefühl für die Zukunft», sagte Robben zu seinen und den Chancen des Clubs. Viele Fans reagierten in sozialen Medien begeistert auf seinen Comeback-Versuch.

«Ich habe nichts zu verlieren»

In den Sozialen Medien zeigen sich die Fans begeistert vom Comeback. Robben selbst warnte aber vor zu hohen Erwartungen: «Vielleicht ist es in einem Monat vorbei, vielleicht auch erst in zwei Jahren. Ich gehe es positiv an. Wir machen das Beste daraus und sehen dann, wohin es führt.» Zunächst läuft sein Vertrag für ein Jahr. «Aber das kann auch ein Comeback für nur ein oder zwei Wettkämpfe werden. Ich werde niemals 34 Spiele bestreiten, das ist mir noch nie in einem Jahr gelungen. Vielleicht klappt es physisch nicht mehr, aber wenn ich es nicht probiere, werden wir das nie wissen. In meinen Augen habe ich nichts zu verlieren.»