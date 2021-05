Bodenständige Bayern-Legende - Robben vergiesst Freudentränen und fährt mit Velo nach Super-Comeback heim

Die Bayern-Legende Arjen Robben feierte am Sonntag sein Comeback nach langer Verletzungspause.

Die Holländer sind ein Velo-Volk, das wissen wir schon länger. Und wir wissen auch, dass viele Fussballer teure und ausgefallene Sportwagen fahren. Arjen Robben zeigte am Sonntag bei seinem Super-Comeback nach der Verletzungspause, dass es auch anders geht. Die Bayern-Legende wurde beobachtet, wie er nach dem Spiel gemütlich mit dem Fahrrad nach Hause radelte. Und zwar in voller Trainingsmontur. Das Einzige, was man bemängeln könnte, ist, dass der Holländer keinen Helm trug.