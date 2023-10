Robbie Williams erholt sich in den Schweizer Bergen in Gstaad

Der britische Popstar Robbie Williams besitzt ein Haus in Gstaad BE. Von dort aus schreibt er Gedichte und erholt sich.

Robbie Williams (49) und seine Familie wandern gerade durch die Schweizer Berge. In einem Instagram-Post seiner Frau Ayda (44) posiert der Popstar mit oranger Mütze und Riesensonnenbrille vor dem Panorama. Die Bewegung, die Luft und die Ruhe helfen ihm. «Mental geht es mir seit drei Wochen relativ gut», schreibt er auf Instagram. In seinem Post erzählt er offen von seiner psychischen Gesundheit und seinen Problemen. Fans vermuten, dass ihm «die fantastische Schweizer Luft» guttue.

Vielleicht fange ich jetzt damit an – und treffe per Zufall Robbie Williams dabei.

Der Brite besitzt seit kurzem ein Haus in Gstaad und teilt auf Instagram öfters Fotos aus der Umgebung. Im neuesten Post steht er auf dem Balkon, vor ihm eine Schreibmaschine, auf der er Gedichte wie dieses auf Englisch schreibt: «Der Journalist sagt, meine Lyrics seien voller Klischees. Natürlich tat es weh. Aber was dich nicht umbringt, macht dich stärker.»

Robbie Williams hat mehr als zehn Kilo verloren

Robbie Williams nahm dank Appetitzügler ab

In einem Interview mit der britischen «Times» erklärte er: «Babe, ich bin auf Ozempic ... Na ja, so etwas wie Ozempic.» Das Medikament ist eigentlich für Diabetes-Patienten gedacht, ist jedoch als sogenannte Abnehmspritze bei vielen Prominenten gerade sehr gefragt, da dadurch der Appetit reduziert wird. Der Sänger meinte: «Es ist wie ein Weihnachtswunder. Und ich brauche es, medizinisch. Bei mir wurde Selbsthass Typ 2 diagnostiziert.» Weiter erzählte er, dass Übergewicht «katastrophal» für seine geistige Gesundheit sei. Seit Jahren kämpft Williams gegen Depressionen und Angstzustände.

Seine psychischen Probleme werden auch in der Netflix-Dokumentation thematisiert, die am 8. November startet. In vier Folgen blickt «Robbie Williams» auf die Karriere und das Leben im Rampenlicht zurück. Bereits der Trailer hat es in sich. Williams spricht darüber, wie er einen «Nervenzusammenbruch vor Tausenden von Menschen» erlitten habe. In Gstaad geht es ihm etwas besser. Gerade hat Robbie Williams in seinem Chalet den neunten Geburtstag seines Sohns Charlie gefeiert.