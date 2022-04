Robbie Williams kauft Villa in Los Angeles – verlässt er Genf?

Der englische Popstar Robbie Williams hat sich ein grosszügiges Anwesen in Los Angeles gekauft, das einst der Komikerin Fanny Brice gehört hat. In Williams Immobilienportfolio gab es in letzter Zeit einige Veränderungen: Anfang 2021 zog der 48-Jährige mit seiner Familie in eine Villa in Genf, um «hoffentlich dem Coronavirus zu entfliehen», wie der Sänger selbst gegenüber der BBC gesagt hat.