Robbie Williams hatte Sex mit 110 Frauen – heute ist seine Lust weg

Kommenden Februar feiert Superstar Robbie Williams seinen 50. Geburtstag. Am 8. November startet auf Netflix die grosse Doku über den Megastar. Anlässlich dessen hat er nun in einem ausführlichen Interview tief in seine Gefühlswelt blicken lassen. Wie der Musiker gegenüber «The Sun» offenbart, hat ihn jahrelanges Feiern «lebenswichtiger Hormone» beraubt: «Mein Haar wird dünner, das Testosteron hat mich verlassen, das Serotonin ist nicht mehr wirklich da, und das Dopamin hat sich schon lange verabschiedet.» Weiter fügt er an: «Ich habe alles natürlich Gute aufgebraucht. Ich befinde mich in der ‹Man-opause›. (...) Die Realität ist, dass ich von dem, was ich mir in den Neunzigern und 2000er-Jahren angetan habe, einfach nur am Ende bin.»