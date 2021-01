Den Sommer und Herbst 2020 hatten der Sänger und seine Familie in der Schweiz verbracht. Sie hielten sich vor allem im Berner Oberland, aber auch in Genf auf, wie ihre Insta-Accounts zeigten.

Sänger Robbie Williams hat sich in seinen Luxusferien auf St. Barth mit dem Coronavirus angesteckt und befindet sich in Isolation. Am ersten Januar, als dieses Bild entstand, war offenbar alles noch in Ordnung.

Er befinde sich derzeit in einer Villa, die 130’000 Franken pro Woche koste, in Isolation.

Wie eine Quelle «The Sun» nun verraten hat, soll sich der «Angels»-Sänger in seinen Ferien mit dem Coronavirus infiziert haben. Robbie Williams sei «ziemlich krank», heisst es. «Er muss jetzt in der Villa bleiben, in der er mit seiner Familie wohnt. Es ist nicht gerade der schlechteste Ort der Welt, um eine Corona-Isolation zu verbringen, obwohl er nicht an den Strand gehen kann», berichtet die Quelle. Robbie müsse 14 Tage in Isolation bleiben.