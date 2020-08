Familienferien

Schweiz-Reisli führt Robbie Williams nach Genf

Der britische «Angels»-Sänger macht Ferien in der Schweiz. Gemäss den Instagram-Bildern seiner Frau Ayda Field Williams ist die Familie nun vom Berner Oberland nach Genf gereist.

Sänger Robbie Williams (46) macht Ferien in der Schweiz – Das zeigen die Instagram-Storys seiner Frau Ayda Field Williams. Die 41-jährige Schauspielerin hielt mit ihrer Handykamera die Aussicht auf Lauterbrunnen BE und das Panorama im Berner Oberland fest. Ausserdem postete sie Selfies von ihrem Mann und sich.

Wie lange die Williams in der Schweiz bleiben werden, ist nicht klar. Gemäss Aydas Instagram-Bildern ist die Familie schon länger in Europa und wohl nicht direkt aus Los Angeles in die Schweiz geflogen, sondern aus Österreich eingereist. Für Touristen, die aus den USA einreisen, gilt in der Schweiz eigentlich eine 10-tägige Quarantänepflicht.