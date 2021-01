Genf : Robbie Williams kauft Villa in der Schweiz für 29 Millionen Franken

Beim Golfen in der Schweiz hat Sänger Robbie William einen Deal für einen Hauskauf abgeschlossen. Die Traumvilla befindet sich am Genfersee.

Jetzt ist klar, was Robbie Williams mit seiner Familie im Sommer am Genfersee gemacht hat: Gemäss britischen Medien hat der Sänger eine Villa gekauft – für 29 Millionen Franken. Das Grundstück, das Williams von Mode-Unternehmer Nicolas Brunschwig erworben hat, umfasst eine Fläche von 8’500 Quadratmetern.

Deal auf dem Golfplatz

Im Sommer ist Robbie Williams mit seiner Frau Ayda Field Williams und mit den Kindern Theodora (7) und Charlton (6) in die Schweiz gereist. Insta-Bilder zeigten die Familie in Lauterbrunnen BE – oder eben am Genfersee.