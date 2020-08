Grüsse aus Switzerland

Robbie Williams macht Ferien im Berner Oberland

Der britische «Angels»-Sänger geniesst die Sommertage mit seiner Familie in Lauterbrunnen (BE). Seine Frau Ayda Field Williams hat die Beweisbilder gerade gepostet.

Sänger Robbie Williams (46) macht Ferien in der Schweiz – Das zeigen die Instagram-Storys seiner Frau Ayda Field Williams. Die 41-jährige Schauspielerin hielt mit ihrer Handykamera die Aussicht auf Lauterbrunnen (BE) und das Panorama im Berner Oberland fest. Ausserdem postete sie Selfies von ihrem Mann und sich.

Eigentich wollten sie ein zweites Mal heiraten

2010 haben Superstar Robbie Williams und Ayda Field geheiratet. Und eigentlich wäre in Kürze das zehnjährige Ehe-Jubiläum des Paares und eine Erneuerung des Ehegelübdes angestanden. Aufgrund der Corona-Pandemie sahen sich die beiden jedoch gezwungen, auf eine Feier auf ihrem 28.5-Millionen-Euro-Anwesen in Beverly Hills zu verzichten.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass sich der Sänger für Ferien in der Schweiz aufhält: Robbie hat in der Vergangenheit schon Skiferien in Zermatt (VS) gemacht. Die Berge haben es ihm offensichtlich angetan.