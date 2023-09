Robbie Williams soll sich Luxus-Chalet in Gstaad gemietet haben 

1 / 5 Es scheint ihm behaglich zu sein: Robbie Williams lebt in Gstaad in einem Miet-Chalet. Instagram/robbiewilliams In der Gemeinde Saanen zeigte er sich auch schon spasseshalber als Demonstrant an einem Kreisel. Instagram/robbiewilliams Mit selbst gebastelten Plakaten durch die Gegend zu hüpfen, scheint momentan sein Hobby zu sein, wie ein Blick in sein Instagram-Profil zeigt. Instagram/robbiewilliams

Darum gehts Robbie Williams hat sich mit seiner Familie in Gstaad BE niedergelassen.

Dort sollen sie in einem Miet-Chalet hausen – für 4600 Franken pro Nacht.

Ein temporärer Aufenthalt scheint es aber dennoch nicht zu sein – Robbie soll sich bereits bei der Gemeinde Saanen angemeldet haben.

Robbie Williams Umzug von Genf nach Gstaad ist offenbar nicht mit einem Hauskauf verbunden. So soll er sich in Gstaad BE ein Chalet für 4600 Franken pro Nacht gemietet haben, wie der «Berner Oberländer» berichtet. Vergleiche mit Fotos, die der Superstar auf Social Media geteilt hat und Inseratefotos der Wohnung auf verschiedenen Buchungsplattformen würden demnach übereinstimmen.

Das Chalet umfasst sieben Schlafzimmer, sechs Badezimmer, drei Küchen, drei Terrassen, vier Balkone und eine Sauna. Das 400 Quadratmeter grosse Haus befinde sich vier Minuten vom Gstaader Dorfkern entfernt und erstrecke sich über drei Stockwerke. Im Vergleich zu anderen Häusern der Region sei es nicht einmal aussergewöhnlich luxuriös ausgestattet, ein Pool fehlt beispielsweise.

Offiziell in Gemeinde angemeldet

Offenbar geniesst Williams aktuell einen Rabatt auf den Chalet-Preis wegen einer nahegelegenen Baustelle, zwischen Weihnachten und Neujahr wird er dann tiefer in die Tasche greifen müssen: Der Mietpreis soll auf über 14’000 Franken in die Höhe schnellen.

Ob der 49-Jährige für seine Langzeitmiete einen Sonderpreis erhalten hat, ist nicht bekannt. Es scheint aber sicher, dass Robbie sich so schnell nicht vom Berner Oberland verabschieden möchte, so hatte er sich kürzlich offiziell in der Gemeinde Saanen angemeldet, wie Gemeindepräsident Toni von Grüningen der Zeitung bestätigt hat.

Robbie Williams ist ein grosser Fan vom Berner Oberland

Zunächst hatte das Portal Immobilier.ch davon berichtet, dass das ehemalige Take-That-Mitglied nach Gstaad gezogen ist. Ob Robbies Villa am Genfersee, die er 2020 für 29 Millionen Franken erworben hat, mittlerweile verkauft wurde, ist nicht bekannt.

Er und seine Frau Ayda Field (44) und die gemeinsamen Kinder Charlie (7), Teddy (9), Coco (3) und Beau (2) verbrachten dort die Zeit während der Pandemie. Vorübergehend zogen sie zurück nach London, erwarben aber auch eine 50-Millionen-Villa in Los Angeles. Doch die Schweiz schien dem «Angels»-Interpret dann doch zu sehr gefehlt haben.

Vor allem das Berner Oberland hat es Williams schon länger angetan, so teilte seine Frau Schnappschüsse vom Schneeschuhwandern am Lauenensee und beim Wandern in Lauterbrunnen. Gegenüber dem SRF sagte Robbie Williams selbst: «Was mich wirklich umgehauen hat, ist Interlaken. Ich war am 1. August dort und dachte mir, das ist wahrscheinlich der schönste Ort der Welt.»

Vizepräsident Saanen: «Würde Robbie eher an Tankstelle treffen»

Dass es Williams nun nach Gstaad gezogen hat, ist also keine grosse Überraschung. Generell scheint der Sänger grossen Gefallen an der Schweiz zu finden: «Hier kann ich gut schlafen. Ich schätze hier den Frieden, die Ruhe und die Sicherheit, die ich nirgendwo sonst fühle.»

Das zeigt sich auch durch die Tatsache, dass Robbie meist ohne Security unterwegs zu sein scheint und sich auch mal als Gag neben einen Kreisel stellt und seine Dienste als Demonstrant anbietet. Auch von offizieller Seite bedrängt scheinbar keinen den Superstar, einen Apéro für den Neuankömmling gab es zumal nicht, wie David Schmid, Vizegemeindepräsidenten von Saanen BE kürzlich gegenüber 20 Minuten sagte. «Und ich denke, ich würde Robbie Williams eher mal an der Tankstelle, beim Beck oder im Blumenladen treffen als an einem offiziellen Anlass», so Schmid.