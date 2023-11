Robbie Williams Netflix-Doku: Fünf brisante Enthüllungen

Darum gehts Zwischen 1990 bis in die 2000er war Robbie Williams auf dem Höhepunkt seiner Karriere.

In der neuen Netflix-Doku berichtet der Sänger aus seinem Leben und legt einen Seelenstriptease hin.

Die vierteilige Serie kannst du ab heute, 8. November 2023, streamen.

Er zählt zu den erfolgreichsten Künstlern der Welt: Robbie Williams (49) könnte sich eigentlich zurücklehnen und das Leben geniessen. Doch der vierfache Vater kann seiner Vergangenheit nicht entkommen, heisst es in der neuen Netflix-Dokumentation. Er versucht, seine Dämonen zu besiegen, indem er sich in der Serie jede Einzelne der Szenen, die er noch nie zuvor gesehen hat, zu Gemüte führt und kommentiert. Von Platinalben über ausverkaufte Konzerthallen und Fans, die ihn anbeten, hin zu Alkohol, Drogen und Selbstzerstörung – die vierteilige Serie handelt von Robbie Williams’ unvorstellbarem Ruhm in jungen Jahren und dem Preis, den er dafür zahlen musste. Das sind fünf grosse Enthüllungen, die dich erwarten.

Wie er Geri Halliwell abservierte

In der Dokumentation spricht Robbie Williams über seine Beziehung mit Sängerin Geri Horner (damals bekannt als Geri Halliwell). Im Jahr 2000 haben die beiden eine Romanze begonnen, kurz nachdem sie die erfolgreichen Girl- bzw. Boybands Spice Girls und Take That verlassen hatten. Der Sänger enthüllt nun, dass ein Paparazzo ihm damals gesagt habe, dass Geri der Grund dafür sei, dass sie von Paparazzi verfolgt würden – was gelogen war. Denn auch nach der Trennung ging der Medienrummel weiter. Er erinnert sich: «Es war eine sehr verwirrende Beziehung, weil wir damals so jung waren. Wir sind heute gute Freunde und versuchen, die Trümmer der Vergangenheit zu beseitigen.»

Wie er auf Bandkollegen Gery Barlow eifersüchtig war

Robbie Williams kam als Take-That-Mitglied gemeinsam unter anderem mit Gery Barlow zu Ruhm. Schon damals gab es Gerüchte über eine Rivalität zwischen den beiden. Robbie Williams’ zehnjährige Tochter Theodora Rose, bekannt als Teddy, fragt ihn in der Dokumentation: «Wen hast du in der Band am meisten gehasst, und warum?» Emotional antwortet Robbie: «Ich mochte Gary am wenigsten, weil er derjenige war, der alles und die Karriere haben sollte.» Dann gibt er zu: «Und ich wollte ihn bezahlen lassen. Ich war rachsüchtig. So hatte ich die Karriere, die eigentlich ihm zustand.»

Wie er mit seiner Essstörung kämpfte

Robbie Williams scheut in der Doku nicht, offen über seine Essstörung zu sprechen. So erklärt er, unter Bigorexie zu leiden. Einer Störung, die auch unter «Muskelsucht» bekannt ist und dazu führt, dass Menschen sich zwanghaft auf den Muskelaufbau konzentrieren. Sie weist ähnliche Symptome wie Anorexia nervosa auf und fällt in die Kategorie der körperdysmorphen Störungen. Robbie erzählt: «Ich hatte Bigorexie, was bedeutet, dass man glaubt, keine Muskeln zu haben und klein zu sein, gepaart mit Magersucht. Dafür gibt es aber kein richtiges Wort. Entweder ass ich fast nichts oder viel zu viel – ich habe es nie richtig hinbekommen.»

Wie er seine grosse Liebe traf

Bevor Ayda Field in sein Leben trat, mit der er 17 Jahre zusammen ist, war sein Leben chaotischer. Ihr erstes Date fand spätabends statt. Robbie erzählt: «Sie kam zu mir nach Hause, nachdem sie auf einer Party gewesen war – ich hatte gerade meinen Dealer verabschiedet, mit dem ich geschlafen hatte.» Ayda berichtet scherzhaft: «Das Haus war völlig dreckig, keine Kerzen, keine Lichter – das war seltsam. Wir sassen nur da und redeten, ohne Gemeinsamkeiten zu entdecken». Robbie gibt zu: «Ich dachte, ‹das klappt nicht›», und erklärt, dass er mit ihr zurück auf die Party gehen wollte, von der sie gekommen war. Um sie dort dann sitzen zu lassen. Doch die Dinge wandten sich zum Besseren und Ayda erkannte, dass Robbie ihr «Seelenverwandter» ist.

