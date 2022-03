Robbie Williams und seine Familie haben kein Zuhause mehr

1 / 11 Sänger Robbie Williams und seine Familie haben aktuell kein Dach über dem Kopf. Instagram/robbiewilliams «Wir haben im Moment keinen Wohnsitz, wir haben so ziemlich überall verkauft», erzählte der Brite nun in der australischen Radiosendung «The Kyle and Jackie O Show». Instagram/aydafieldwilliams Sein Haus in England soll gemäss der britischen Zeitung für umgerechnet knapp acht Millionen Franken den Besitzer gewechselt haben. Für sein Anwesen in Los Angeles soll er Berichten zufolge zwischen 28 und 47 Millionen Franken bekommen haben. Und das von keinem Geringerem als Rapper Drake (35). Instagram/robbiewilliams

Darum gehts Robbie Williams verkauft aktuell ein Haus nach dem anderen.

«Wir haben im Moment keinen Wohnsitz, wir haben so ziemlich überall verkauft», sagte der 48-Jährige in einem Radiointerview.

Dabei scheint er seine jüngste Anschaffung am Genfersee vergessen zu haben.

Bei der Wahl des neuen Wohnortes spielen seine vier Kinder eine wichtige Rolle.

Wo die Familie letztlich hinzieht, ist nicht bekannt. Gerüchte über die Niederlassung in Vandœuvres GE halten sich aber weiterhin.

Der britische Sänger Robbie Williams und seine Familie haben aktuell kein Dach über dem Kopf. Nachdem der 48-Jährige seine Villa in Los Angeles und auch sein Haus in Wiltshire, Grossbritannien, verkauft hat, suchen er und Ehefrau Ayda Field (42) laut «Daily Mail» ein neues Zuhause. «Wir haben im Moment keinen Wohnsitz, wir haben so ziemlich überall verkauft, wir leben nirgendwo und wir versuchen, eine Lösung zu finden», erzählt der Brite nun in der australischen Radiosendung «The Kyle and Jackie O Show».

Eins scheint der Musiker allerdings vergessen zu haben: sein Schweizer Anwesen in Vandœuvres GE. Die Villa am Genfersee erwarb Williams vor rund einem Jahr für 29 Millionen Franken. Mit seiner Frau und den gemeinsamen Kindern Charlie (10), Teddy (9), Coco (3) und Beau (2) verbrachte er dort die Zeit während der Pandemie. Dabei lernte die Familie hierzulande besonders die Natur schätzen. Schon länger kursieren Gerüchte, dass er seinen Hauptwohnsitz in die Region verlegen wolle.

Kinder dürfen mitentscheiden

Doch der Sänger verriet lediglich, dass seine Kinder bei der Entscheidung, wo sich die Familie niederlassen will, eine grosse Rolle spielen würden. Vor allem seien dabei geeignete Schulen in der Umgebung ausschlaggebend. «Die vier Kinder sind wie ein Zauberwürfel-Puzzle, das wir ständig versuchen, zu lösen. Denn wenn sie Schulunterricht bekommen, sehen sie mich nicht, weil ich unterwegs bin, und wenn sie zu Hause unterrichtet werden, dann gibt es andere Dinge, die Probleme darstellen.»

Immerhin: Geldsorgen plagen Robbie Williams bestimmt keine. Das Vermögen des «Angels»-Interpreten wird laut «Celebrity Net Worth» auf umgerechnet 280 Millionen Franken geschätzt. Sein Haus in England soll gemäss der britischen Zeitung für umgerechnet knapp acht Millionen Franken den Besitzer gewechselt haben. Für sein Zehn-Schlafzimmer-Anwesen in Los Angeles soll Williams Berichten zufolge zwischen 28 und 47 Millionen Franken bekommen haben. Und das von keinem Geringerem als Drake (35). Den millionenschweren Immobilienverkauf an den Rapper weigerte sich Williams allerdings zu bestätigen. Er scherzte nur, dass er diesbezüglich eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet hätte.

Hol dir den People-Push! Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und der Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind. So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann aufs «Einstellungen»-Zahnrad und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «People» an – schon läufts.