Werbevideo Schweiz Tourismus - Robert De Niro gibt Roger Federer eine Abfuhr

De Niro und Roger in der Schweiz?

Schweiz Tourismus will mit Roger Federer als Botschafter einige Projekte angehen. Umgesetzt wurde bereits die Website «Rogers Wahl», mit Tipps von Roger selbst, was es in der Schweiz zu entdecken und zu unternehmen gibt. Ob Robert De Niro selbst auch bald mal in der Schweiz Ferien macht, ist unklar. In der Mitteilung von Schweiz Tourismus sagt der Schauspieler: «Ich hab Lust, die natürliche Schönheit der Schweiz schon bald zu entdecken – vielleicht sogar zusammen mit Roger.»