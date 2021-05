Kein Drama? Von wegen! - Robert De Niro hat Federer etwas verschwiegen

Aber Roger: in Zukunft solltest du nicht so schnell klein beigeben. Als Robert De Niro im Video anmerkt, dass es in der Schweiz kein Drama gebe und sagt: «Roger, ich bin ein bestimmter Typ Schauspieler, ich brauche Konflikte, Gefahr». Da resigniert Federer und antwortet: «Ja, ich schätze, du hast recht.»

Tatsächlich hat Robert De Niro im Gespräch jedoch etwas unterschlagen: Denn er weiss bestens, dass unser Land für Dramen geeignet ist. So trieb seine Filmrolle Frankenstein (1994) in der Schweiz ihr Unwesen. Er selber jedoch vermied auch damals beim Dreh, in die Schweiz zu reisen. Es war der Wengener Ernst Aschi Michel, der als Filmdouble die Rolle von Robert De Niro spielte.

«Contagion» (2011)

«Mord im Orientexpress» (2017)

«Verblendung» (2011)

«Star Wars Episode III – Die Rache der Sith» (2005)

«Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen» (2018)

Und das sind noch längst nicht alle Hollywood-Dramen, die sich in der Schweiz abgespielt haben. Man denke an all die Bond-Filme, die in der Schweiz gedreht wurden, an «Der seidene Faden», der 2017 rauskam und einige Szenen aus dem Grandhotel Giessbach enthält, an die Szene von «Ironman 3» vor dem Bundeshaus in Bern oder der Thriller «Phenomena» von Kult-Regisseur Dario Argento, bei dem mitunter im Zürcher Rieterpark gedreht wurde.