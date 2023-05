Los Angeles: Das ist der Name von Robert De Niros Baby

Oscar-Preisträger Robert De Niro (79) hat den Namen von seinem jüngsten Nachwuchs verkündet. Das am 6. April geborene Mädchen heisst Gia Virginia Chen-De Niro, wie die US-Moderatorin Gayle King am Donnerstag (Ortszeit) in der Sendung «CBS Mornings» bekannt gab. Der Schauspieler stellte dem Sender auch ein Foto des Babys zur Verfügung. Von einer Hand gestützt schaut das schwarzhaarige Mädchen im hellrosa Strampelanzug direkt in die Kamera. Für den nun siebenfachen Vater ist es das erste Kind mit seiner derzeitigen Partnerin Tiffany Chen.