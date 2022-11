Robert Geiss offenbart sein Vermögen – 100 Millionen auf dem Konto

Wie Robert im Podcast weiter erzählt, sei die Familie trotz seines Reichtums auf dem Boden geblieben. Nicht zuletzt, wegen ihres Wohnort in Monaco.

In der aktuellen Folge des «OMR»-Podcasts offenbart Papa Robert Geiss (58) erstmals, wie viel Geld er wirklich besitzt.

Robert (58) und Carmen Geiss (57) unterhalten seit elf Jahren Zuschauerinnen und Zuschauer in ihrer Reality-Show «Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie». Darin gewährt die Familie private Einblicke in ihr luxuriöses Leben in Monaco und ihre Ferien rund um den Globus. Doch wie sieht es auf dem Konto des Selfmade-Millionärs wirklich aus? Dieses Geheimnis lüftete der 57-Jährige nun gleich selbst.