Ferien mit dem Weltfussballer : Robert Lewandowski zeigt seine Acroyoga-Fähigkeiten

Totale Entspannung im Urlaub? Das ist nichts für Robert Lewandowski! Der Bayern-Star trainiert mit akrobatischen Einlagen.

An der EM reichte es für Polen nicht in den Achtelfinal.

Robert Lewandowski und seine Frau Anna sind auch in den Ferien aktiv.

Robert Lewandowski zeigt sich in den Ferien beim Acroyoga.

Nach der EM entspannt der Pole mit seiner Familia auf Mallorca. Den Fans zeigt der 32-Jährige auf Instagram, was er da so treibt. Zum Beispiel Yoga am Strand. Doch nicht auf die herkömmliche Art, sondern akrobatisch. Auf einem Bild ist zu sehen, wie er seine Frau Anna stützt, während sie mit dem Kopf nach unten auf ihm balanciert. Als ob das nicht schon akrobatisch genug wäre, gibt es noch dazu einen Kuss. Anna postete das Foto auf Instagram mit der Bemerkung: «Heute Acroyoga mit meinem Ehemann.»