Post-Chef spricht über Sparplan, Millionenfest und Waldkauf

Postchef Roberto Cirillo sprach an einem Medienanlass über den Gewinneinbruch.

Post: Darum gehts Die Post rechnet mit einem schlechten Ergebnis in diesem Jahr.

Mit Preiserhöhungen und einem Sparprogramm will sie auf Kurs kommen.

Postchef Roberto Cirillo und Finanzchef Alex Glanzmann sprechen über die Pläne der Post.

Die Post hat im ersten Halbjahr einen grossen Gewinneinbruch verzeichnet. An einer Medienkonferenz ordneten Post-CEO Roberto Cirillo und Finanzchef Alex Glanzmann die Zahlen ein.

Der Gewinneinbruch

Glanzmann verwies auf hohe Energie-, Material und Lohnkosten sowie weniger Zinsgewinne. Zudem hätten die Leute weniger Briefe und Pakete verschickt und deutlich weniger Einzahlungen am Schalter getätigt. Das Gesamtjahr werde unter dem des Vorjahres sein. 2024 solle aber besser werden. Ab dann gelten höhere Paket- und Briefpreise.

Die Preiserhöhung

Post-CEO Cirillo sagt: «Um den Service public langfristig aufrecht halten und selbst finanzieren zu können, braucht es höhere Preise.» Er sei froh über die Einigung mit dem Preisüberwacher, auch wenn sich die Post einen Effekt von 180 Millionen Franken statt der nun vereinbarten 111,8 Millionen Franken angestrebt hatte. Die einvernehmliche Regelung mit dem Preisüberwacher gilt bis Ende 2025.

Die neue Post

Die Post will weniger abhängig vom Geschäft mit Briefen und Paketen werden, sagte Cirillo. Dafür investiert die Post in Firmenzukäufe. So will die Post mit Dienstleistungen wie E-Voting oder dem elektronischen Patientendossier wachsen. Cirillo sagt: «Was wir mit dem Postgeheimnis seit 170 Jahren beweisen, wollen wir

auch ins digitale Zeitalter bringen. Darum baut die Post ihre Kompetenzen in diesem Bereich aus, auch mit

Übernahmen und Beteiligungen.»

Das Sparprogramm

Für die Jahre 2021 bis 2023 sind konzernweit Einsparungen von circa 100 Millionen geplant, indem Brief- und

Paketverarbeitung noch enger zusammenwachsen – auch in der Verwaltung. Die Post erwarte, dass im operativen Logistikbereich Operations bis 2026 etwa 4250 der 17’000 Arbeitsplätze aufgrund von Pensionierungen und natürlicher Abgänge ersetzt werden müssen. Die Gesamtanzahl Mitarbeitende solle aber ungefähr gleich bleiben.

Das Millionenfest

Angesichts der Sparpläne kam Kritik am Mitarbeiterfest der Post auf, das mit Stars wie DJ Bobo etwa drei Millionen Franken kostete. Cirillo verteidigte die Ausgaben: «Ich setze mich für jeden Franken für die Mitarbeitenden ein. Sie haben Unglaubliches geleistet, das muss gefeiert werden.» Er verwies auf die Grösse der Post: «Wir sind ein Siebenmilliardenkonzern. Unsere Zahlen sind immer gross, egal, was wir machen.»

Das Waldprojekt

Ab 2030 will die Post im eigenen Betrieb klimaneutral und ab 2040 in der gesamten Wertschöpfungskette netto Null sein. «Wir investieren dafür bis 2030 dreistellige Millionenbeträge», sagt Cirillo. So will die Post die Flotte auf Elektroautos und -roller umstellen. 40 Millionen Franken plant sie für Solaranlagen ein.

Zudem kauft sie 2400 Hektar Wald im deutschen Thüringen. Laut Medienberichten zahlt sie dem adligen Besitzer Michael-Benedikt Prinz von Sachsen-Weimar-Eisenach 60 Millionen Euro.

Das plant die Post mit dem Wald Laut Post-CEO Roberto Cirillo soll der Wald helfen, das CO2 langfristig zu speichern. «Heute wird dieses Holz verbrannt. Wir werden in Zukkunft damit nachhaltige Holzverarbeitung betreiben.» So soll das Holz etwa im Bau zum Einsatz kommen und das CO2 lange speichern. Die Waldbewirtschaftung sei aktuell die wirkungsvollste Methode, um aktiv CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen.

Finanzchef Glanzmann sagt: «Wir wollen kein Grosswaldbesitzer werden, aber das Waldstück ist eine Geldanlage, die in Zukunft noch attraktiver wird.» Wenn es ein entsprechendes Waldstück in der Schweiz gäbe, würde die Post auch hierzulande investieren, so Glanzmann.