Robin-Hood-Baum: Wer löst das Rätsel um den gefällten Bergahorn?

Drohnenaufnahmen zeigen den gefällten «Robin-Hood-Baum» in Once Brewed (Northumberland).

Ein Baum, der durch den Film «Robin Hood – König der Diebe» bekannt wurde, ist Ende September illegal gefällt worden. Er stand einem Privatgrundstück in Nordengland, in der Nähe des Ortes, an dem die Schlacht von Hastings 1066 ausgetragen wurde. Die Situation hat in der Region für Entsetzen gesorgt, es wurde sogar eine Bier-Belohnung für Hinweise zur Täterschaft ausgesprochen.