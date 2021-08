Batmans Robin outet sich in neuem DC-Comic

In «Poison Ivy: Thorns» war die giftige Schurkin mit dem Goth Girl Alice Oh zusammen.

Mehr als 80 Jahre ist es nun her, seit Robin den «Batman»-Lesern zum ersten Mal vorgestellt wurde. Seither war die sexuelle Orientierung des Superhelden-Sidekick immer wieder ein Thema – nicht zuletzt wegen der Hinweise in den Comics. Jetzt, im Jahr 2021, scheint es gemäss der Fan-Gemeinde also fix: Im neuesten Comic «Batman: Urban Legends #6», das am 10. August erschienen ist, outet sich Robin als bisexuell.

Im DC-Comic hat Tim Drake alias Robin einen Aha-Moment und meint zu seinem Kumpel Bernard Dowd: «Leute fragen mich dauernd, was ich will. Aber ich konnte es nie begreifen. Was auch immer es war, es fühlte sich immer unerreichbar an. Bis jetzt. Bis gerade eben.» Als ihn ein paar Szenen später Bernard auf der Veranda seiner Wohnung um ein Date fragt, antwortet Robin: «Ja. Ich glaub , ich will das.» Für die meisten Comic-Leser Grund genug, diese Zustimmung zur Verabredung als Outing zu betiteln.