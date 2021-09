«Zweipunktnull»-Podcast mit Robin Pickis - Robin Pickis erklärt unser «Last Days of Summer»-Dilemma

20-Minuten-Radio hörst du kostenlos über unsere App, DAB+ in Zürich, Bern, Thun, Biel, St. Gallen, Basel und Luzern sowie über UKW in der Region Zürich auf 93,0 und 105,0.

Definitiv, du arbeitest inzwischen mit Youtube, Instagram, manchmal auch fürs Fernsehen. Was machst du am liebsten?

Ich will kreativ sein, nebenher mach ich zum Beispiel Musik. Mit allem, was ich mache, will ich in erster Linie anderen Leuten eine Freude machen. Danach versuche ich diese Dinge mit etwas zu verbinden, wovon ich selber profitieren kann; finanziell, um zu überleben.