Robin Thicke soll Emily Ratajkowski am «Blurred Lines»-Set sexuell belästigt haben

Der Sänger hat laut Emily am Set aus dem Nichts von hinten ihre Brüste begrabscht.

Der Vorfall soll sich vor rund acht Jahren am Dreh des Musikvideos für den Hit «Blurred Lines» zugetragen haben.

In ihrem Buch «My Body», das am 19. Oktober veröffentlicht wird, beschuldigt Model Emily Ratajkowski (30) den Sänger Robin Thicke (44), sie sexuell belästigt zu haben.

Am 19. Oktober bringt Emily Ratajkowski ihr Buch «My Body» heraus.

Model Emily Ratajkowski beschuldigt den Sänger Robin Thicke, sie während der Dreharbeiten des Musikvideos für den 2013er Megahit «Blurred Lines» sexuell belästigt zu haben. An der Seite von zwei anderen Frauen tanzt die 30-Jährige im Clip mit über 762 Millionen Youtube-Views leicht bekleidet. In einer zweiten, expliziteren Version des Musikvideos sind die drei Models gar durchgehend oben ohne zu sehen.

In ihrem am 19. Oktober erscheinenden Buch «My Body» schildert Emily, wie mehrere Medien berichten, den angeblichen Übergriff. «Plötzlich, wie aus dem Nichts, spürte ich die kalten Hände eines Fremden, der meine nackten Brüste von hinten umfasste. Ich wich instinktiv zurück und sah das Gesicht von Robin Thicke. Er grinste albern und stolperte rückwärts, die Augen hinter seiner Sonnenbrille verborgen», so die US-Amerikanerin.