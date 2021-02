Der junge Nutzer war in Panik geraten, weil er dachte, er schulde Robinhood 730’000 Dollar.

Die letzten Mitteilungen der App an den 20-jährigen Alex Kearns seien «irreführend» gewesen.

Die Familie eines 20-jährigen Aktienhändlers ha t am Montag die Verantwortlichen hinter dem Online- Finanzdienstleister Robinhood verklagt, weil die « irreführenden Mitteilungen » der App ihren Sohn in Panik versetzt hatten. Infolgedessen hatte sich der 20-Jährige im Juni vergangenen Jahres das Leben genommen.

Alex Kearns hatte einen Robinhood-Account eröffnet und mit Finanzprodukten und Optionen gehandelt. An einem späten Juni-Abend fand er seinen Account bei der App in den roten Zahlen vor – dort stand ein Minus von über 730'000 Dollar (rund 652'000 Franken). Stunden später erhielt er eine weitere E-Mail von Robinhood. Sie teilten ihm darin mit, dass er innerhalb von sieben Tagen 178’000 Dollar einzahlen müsse, um den negativen Saldo zu beheben. Nur: Das stimmte nicht.

Aber Kearns glaubte, dass nun seine Familie um diese hohe Summe verschuldet sei . Wie d er US-Sender CBS berichtet, habe der junge Mann aus Naperville im US-Staat Illinois anschliessend mehrfach versucht, den Kundendienst von Robinhood zu kontaktieren, jedoch nur automatische Antworten erhalten. Er sei schliesslich in «komplette Panik» verfallen, weil er dachte, er müsse das Geld an Robinhood zurückzahlen.

App vermarktet sich «wie ein Videospiel»

Familie Kearns macht Robinhood für den Tod des Mannes verantwortlich und wirft dem Unternehmen unfaire Geschäftspraktiken vor. Der 20-Jährige sei zu unerfahren gewesen, um die Mitteilung zu verstehen, heisst es in der Klage, die seine Eltern und seine Schwester einreichten. Der Finanzdienstleister vermarkte seine Plattform «wie ein Videospiel» und suggeriere, dass Aktienhandel und Optionen «lustige Wege» seien, um Geld zu machen und sogar reich zu werden, monieren die Kläger. Die Kearns verlangen Entschädigung, die Höhe der geforderten Summe blieb aber unbekannt.

Robinhood erklärte über eine Sprecherin, das Unternehmen sei bereits damals «erschüttert» vom Tod des jungen Mannes gewesen. «Tragischerweise» sei die Kommunikation missverständlich gewesen, denn Alex habe niemandem Geld geschuldet. Robinhood habe in der Folge sein Angebot überarbeitet – vor allem mit mehr Hinweisen an die Nutzer. Robinhood solle weiterhin ein Ort bleiben, an dem Nutzer «verantwortungsvoll investieren» können.