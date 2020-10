Paket-Flut

Zwei Millionen Päckli verschickt

Die Pandemie befeuert den Onlinehandel immer weiter. Die Coop-Unternehmen Interdiscount und Microspot.ch rechnen damit, in diesem Jahr insgesamt rund zwei Millionen Pakete ab dem Logistikzentrum in Jegenstorf zu versenden. Im Vorjahr wurde laut Coop die Millionengrenze überschritten. Das entspricht dem zehnfachen Paketvolumen von 2010. Interdiscount und Microspot.ch haben bereits im Mai 2018 in Jegenstorf ein vollautomatisiertes Logistikzentrum in Betrieb genommen, das mit dem neuen Verpackungsroboter nun ausgebaut wurde.