Roboterfirma Boston Dynamics eröffnet Standort in Zürich

Die Volkswirtschaftsdirektorin von Zürich zeigt ihre Begeisterung darüber, dass das AI Institute von Boston Dynamics seine Präsenz in ihrer Region ausbaut. Dazu schreibt Carmen Walker Späh: «Einer der weltweit führenden Akteure im Bereich Robotik wird ein Entwicklungsteam in unserem Kanton etablieren.» Das Projekt in die Schweiz geholt und die Ansiedlung betreut hat der Standortmarketingverbund Greater Zurich Area.

Die eigentliche Ankündigung erfolgte letzte Woche auf den Swiss Robotics Days in Zürich. Neben Schweizer Grössen in der Robotikbranche wie beispielsweise ETH-Professor Roland Siegwart trat auch Al Rizzi auf, der eine Keynote hielt. Rizzi ist der Chief Technology Officer des AI Institute von Boston Dynamics. In einer Pressemitteilung erklärt das Institut, «dass das Team in Zürich ab Anfang 2024 an der Entwicklung intelligenter, agiler und geschickter Robotersysteme arbeiten wird, die in den anspruchsvollsten Umgebungen eingesetzt werden sollen.»