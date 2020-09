Die Roche-Aktie reagierte am Freitag auf die Ankündigung des Schweizer Pharmakonzerns, bei der Suche nach einem Corona-Medikament voranzukommen. Die Patienten, die das bereits zugelassene Medikament Actemra/RoActemra und eine Standardbehandlung erhielten, hatten im Vergleich zu Patienten, die Placebo und die gleiche Behandlung erhielten, eine um 44 Prozent geringere Wahrscheinlichkeit, an die Beatmungsmaschine angeschlossen werden zu müssen oder zu sterben.

Anstieg um 1,85 Prozent

Nach der Bekanntgabe stieg der Kurs der Roche-Aktie von 337.20 Franken bei Handelsbeginn zeitweise auf 343.20 Franken (plus 2 Prozent). Um 16 Uhr lag der Kurs immer noch bei 339.40 Franken, was einem Zuwachs von 1,19 Prozent entspricht. Der Leitindex SMI, in dem auch Roche gelistet ist, legte in derselben Zeit um 0,39 Prozent zu.