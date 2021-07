Keine Schutzmassnahmen mehr - Roche-Chef denkt über Impfnachweis am Arbeitsplatz nach

Laut Schwan stellt die Maskenpflicht eine Hürde für viele Mitarbeitende dar, an den Arbeitsplatz zurückzukehren.

Es gibt bereits Firmen, die das Covid-Zertifikat am Arbeitsplatz verlangen.

Diese müssten sich dann nicht mehr an die Corona-Massnahmen halten.

Der Bund hofft mit dem Covid-Zertifikat auf eine Rückkehr zur Normalität. Jetzt wollen auch erste Unternehmen das Zertifikat am Arbeitsplatz einsetzen. So etwa Roche-Chef Severin Schwan: «Ich würde es begrüssen, wenn wir wüssten, wer geimpft ist», sagte er an der Medienkonferenz zu den Halbjahresergebnissen.