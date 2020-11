Damit will der Präsident von Roche die Pandemie in der Schweiz eindämmen.

Einen Impfzwang für die Schweiz lehnt der Bundesrat klar ab. Dies machten Gesundheitsminister Alain Berse t und seine Regierungskollegen bisher immer wieder klar. Auch das BAG stellte sich im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegen eine Pflicht zur Impfung. Nun stellt sich ihnen ein prominenter Pharma-Vertreter entgegen. Christoph Franz, seines Zeichens Präsident von Roche, spricht sich in der « Handelszeitung » (Artikel hinter Bezahlschranke) für einen Impfzwang zur Eindämmung des Coronavirus aus.

«Ich persönlich bin für Impfobligatorien, ja. Obwohl ich weiss, dass das eine umstrittene Position ist», sagte Franz dem Branchenblatt. Es brauche letztlich braucht einen gesellschaftlichen Konsens. «Aber ich bin der Meinung, dass der Herdenschutz in einer Bevölkerung sehr wichtig ist. Eine Impfung ist nicht nur eine Schutzmassnahme für sich selber – auf die man allenfalls verzichten könnte. Mit einer Impfung trägt jeder, jede auch dazu bei, dass die ganze Bevölkerung geschützt ist und damit auf Einschränkungen verzichtet werden kann. Insofern schafft eine Impfpflicht Freiheiten an anderer Stelle.»

Die Nachricht der Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer vom Montag, mit ihrer Impfung einen über 90-prozentigen Schutz zu erreichen, bezeichnete Franz als «Good News». Er warnte aber auch vor zu hohen Erwartungen. Man habe es mit Zwischendaten zu tun, noch gebe es nicht einmal eine Notfallgenehmigung. «Realistischerweise wird es zudem noch eine Weile dauern, bis der Impfstoff in der erforderlichen Menge verfügbar sein wird, auch in der Schweiz. Die Gesamtsituation wird sich erst Mitte nächsten Jahres tatsächlich verbessern», so Franz.