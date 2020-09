AHA Regeln forever 04.09.2020, 07:08

Der Winter generell wird nocch ein heisses Eisen. Wenn man nicht mehr so viel draussen sein kann und sich mehr in schön warmen und geschlossenen Räumen aufhält. Das wird ein Eldorado für die Verbreitung der Viren, sei es Corona, Grippe oder Noro werden, wenn man so lax wie bisher damit umgeht. Aber jeder wie er will.