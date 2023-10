Roche: Passant findet 64-Jährigen tot auf Parkplatz

Der leblose Körper wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Roche gefunden.

Auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums fand ein Passant in Roche am Donnerstag den leblosen Körper eines Mannes und alarmierte unverzüglich die Polizei. Diese konnte beim Eintreffen nur noch den Tod des Mannes feststellen. Es handelte sich um einen 64-jährigen Schweizer Staatsangehörigen, der in der Region wohnte.



Die Staatsanwaltschaft wurde benachrichtigt und die diensthabende Staatsanwältin eröffnete eine Untersuchung, um die Umstände dieses Dramas zu ermitteln, und übertrug die Ermittlungen der Waadtländer Sicherheitspolizei. Bisher gebe es keine Anzeichen auf Fremdeinwirkung.



Im Einsatz standen drei Polizeipatrouillen, eine Ambulanz des Notrufs 144 und Ermittler der Waadtländer Sicherheitspolizei.