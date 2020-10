F. Hoffmann-La Roche Ltd

Die Roche stellte am Mittwoch die Vision eines neuen Bürohochhauses vor.

Viele Unternehmen beginnen wegen des Corona-Virus bereits wieder damit, ihre Mitarbeitenden ins Homeoffice zu schicken. Währenddessen präsentiert die Roche am Mittwoch eine aktualisierte Vision eines dritten Turms auf dem Südareal in Basel.

Das gemeinsam mit dem Basler Architekturbüro Herzog & de Meuron geplante Bürohochhaus soll die ersten beiden Türme an Höhe sogar noch übertreffen: Während der zweite Bau 205 Meter hoch wird, beträgt die maximal mögliche Höhe für den neuen Turm laut Roche 221 Meter. Mit diesem Ausbau demonstriere die Roche ihre Verbundenheit zur Stadt Basel, dem Hauptsitz der Roche Group.

Platz für moderne Arbeitsplätze

Die alten Gebäude auf dem Südareal am Rheinbord sollen laut Vision alle ausser dem ersten Roche-Turm und einem historischen Verwaltungsgebäude rückgebaut werden und Platz schaffen für «modernste Arbeitsplätze sowie eine grosszügige Grün- und Freifläche», so die Roche. Der Rückbau der alten Laborgebäude, soll jedoch erst nach 2023 beginnen.

Rund 3’000 Arbeitsplätze

Wie die Roche in einer Präsentation schreibt, hält das Unternehmen «persönlichen Austausch für sehr bedeutsam für Innovation und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden». Dennoch solle «Working from Home» eine wichtige Option bleiben. «Wir sind überzeugt und auch Befragungen zeigen, dass ein intensiver Austausch ein grosses Anliegen unserer Mitarbeitenden ist, weswegen der zentrale Arbeitsort auf jeden Fall das Areal sein wird», so Mediensprecher Karsten Kleine auf Anfrage. Coronabedingt sei die Mehrzahl der Mitarbeitenden zurzeit im Homeoffice, geplant sei eine Mischung aus Arbeit vor Ort und Homeoffice.