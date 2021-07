Schweiz betroffen - Roche schafft 300 bis 400 Stellen ab

Verlegt Roche Stellen von Kaiseraugst nach Kanada?

Mit der Entlassungsaktion könne Roche einen zweistelligen Millionenbetrag sparen, heisst es im «Blick». Gleichzeitig belaufen sich die Investitionen in die Forschungs- und Entwicklungssparten auf mehrere Milliarden. Insider äussern im Artikel dahingehend die Vermutung, dass das Management Jobs nur verlagern will. In Kanada seien die Stellen günstiger zu besetzen als am hiesigen Standort in Kaiseraugst BL. Neben der Schweiz trifft der Stellenabbau vor allem die Roche-Dependance in San Francisco. Auch in Grossbritannien werden Stellen gestrichen.