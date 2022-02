Geschäftsjahr 2021 : Roche steigert dank Covid-Tests Umsatz in Diagnostik-Sparte um 29 Prozent

Der Basler Pharmariese Roche ist im vergangenen Geschäftsjahr gewachsen. Die Umsätze in der Diagnostics-Division sind dank der Corona-Tests um satte 29 Prozent gestiegen.

Der Basler Pharmakonzern Roche ist im Geschäftsjahr 2021 vor allem dank seiner Diagnostics-Sparte gewachsen. Doch auch die Pharmasparte hat die Umsätze in etwa wie erwartet gesteigert. Auf Konzernebene legte der Umsatz von Roche 2021 um acht Prozent auf 62,8 Milliarden Franken zu, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen betrug das Wachstum neun Prozent und lag damit etwas höher als vom Roche-Management in Aussicht gestellt.