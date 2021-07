Erwartungen übertroffen - Roche verkauft im ersten Halbjahr Covid-19-Tests für 2,5 Milliarden Franken

Der Industriekonzern mit Hauptsitz in Schweden und Zürich hat von April bis Juni überproportional zugelegt. Der Umsatz von ABB stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 21 Prozent auf 7,45 Milliarden US-Dollar. Noch stärker war das Wachstum beim Gewinn mit plus 136 Prozent auf 752 Millionen Dollar. Allerdings ist das Wachstum auch deshalb so hoch, weil es im Vorjahreszeitraum wegen Corona einen zweistelligen Umsatzeinbruch gab. Für das Jahr 2021 verbesserte der Konzern nun seine Prognose und erwartet etwas weniger als 10 Prozent Umsatzwachstum.