Pharma-Riese Roche

Roche wächst auch während Coronakrise

Roche hat im ersten Quartal den Umsatz unerwartet deutlich gesteigert. Trotz Corona hält der Pharmakonzern an seiner Prognose für 2020 fest.

Neue Medikamente ziehen

Das starke Wachstum der neuen Produkte habe die Umsatzrückgänge bei Herceptin und MabThera/Rituxan mehr als ausgeglichen. So sackten etwa die Umsätze mit Herceptin um 24 Prozent ab, die mit MabThera/Rituxan um 15 Prozent. Mit dem grössten Verkaufsschlager Avastin setzte Roche 13 Prozent weniger um.

Nachdem die Patente in Europa für die Mittel schon früher abgelaufen sind, steige nun auch in den USA der Druck durch sogenannte Biosimilars.

Ziele bestätigt

Trotz starkem Start in Jahr hält Roche an den Prognosen für 2020 fest. Der Ausblick gelte «basierend auf der derzeitigen Einschätzung der Auswirkungen von Covid-19». Die Volatilität in den einzelnen Märkten habe noch beschränkte Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf im ersten Quartal gehabt, betonte das Unternehmen. Auch die globale Lieferkette sowohl für Medikamente als auch für Diagnostika sei intakt.