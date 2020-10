Die Veranstalter versprachen in der Vergangenheit eine Rückerstattung der Tickets.

«Schweren Herzens müssen wir Sie aufgrund des bisherigen Veranstaltungsverbots darüber informieren, dass das Festival Rock Oz’Arènes die Tickets für das abgesagte Konzert für die Toten Hosen in der Arena von Avenches nicht, wie vorgängig versprochen, zurückerstatten kann»: Mit diesem Schreiben informieren die Organisatoren des Rockfestivals von Avenches ihre Kunden über die wirtschaftlichen Folgen der Absage. Die Zukunft der Veranstaltung sei in Gefahr, man sei «eindeutig vom Konkurs bedroht». Der Subventionsbeitrag vom Kanton Waadt reiche nicht aus, um die Tickets zurückzuerstatten oder gar die Aktivitäten fortzusetzen.

Kanton Waadt: Keine Ausnahme für Rockfestival

Wie der Solothurner sagt, habe er seiner Frau letzte Weihnachten zwei VIP-Tickets für das Konzert der Toten Hosen am 12. August geschenkt. «Nach der Absage des Festivals hiess es zunächst, dass wir das Geld auf jeden Fall zurückerhalten», sagt B. Danach sei er jedoch immer wieder vertröstet worden. «Niemals hätte ich damals gedacht, dass ein Veranstalter so dreist sein kann und das Geld einfach einbehält – obwohl die Toten Hosen die Gage nach eigenen Aussagen nicht angenommen haben.» Das Ticket für ein anderes Konzert nächstes Jahr einzusetzen, sei für ihn auch keine Lösung. «Wer sagt mir, dass sie bis dann nicht wirklich Konkurs sind? Ausserdem will ich die Toten Hosen live erleben, nicht irgendeine andere Band.»