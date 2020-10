Eddie Van Halen, Gründer und Gitarrist der Band Van Halen ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Dies vermeldet das US-Promiportal «TMZ». Van Halen hatte jahrelang gegen Kehlkopfkrebs gekämpft und starb in einem Spital in im kalifornischen Santa Monica. Sein Zustand soll sich in den letzten drei Tagen massiv verschlechtert haben.

Als grösster Hit der Band Van Halen gilt «Jump». Aber auch mit Songs wie «Panama», «Why Can’t This Be Love» und einem «You Really Got Me»-Cover stürmten sie in den 80er-Jahren die Charts. Ihr letztes Album «A Different Kind of Truth» erreichte 2012 Platz 6 in den Schweizer Albumcharts.