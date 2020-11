Uriah-Heep-Mitgründer : Rockstar Ken Hensley ist tot

Der Uriah-Heep-Mitgründer und Songschreiber Ken Hensley ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Der Brite soll in Spanien bei seiner Frau beerdigt werden.

Die britische Rocklegende Ken Hensley ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Der Mitgründer der Band Uriah Heep («Lady in Black») sei friedlich am vergangenen Mittwoch nach kurzer Krankheit eingeschlafen, teilte sein Management mit. «Hensley war einer der wichtigsten Musiker des vergangenen halben Jahrhunderts», hiess es.

Der Gitarrist, Keyboarder, Sänger und Songschreiber soll in Spanien beerdigt werden, wo er mit seiner Frau Monica auf einer Farm lebte. Sie war auch an seinem Sterbebett, wie Hensleys Bruder Trevor auf Facebook berichtete. Hensley habe wunderbare Lieder geschrieben, so Uriah-Heep-Musiker Mick Box. Die Hardrock-Band ist nach einer Figur aus dem Roman «David Copperfield» von Charles Dickens benannt. Hensleys letztes Projekt, «My Book Of Answers», erscheint im Februar.