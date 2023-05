Erschöpfter Hund wollte nicht mehr vom Berg hinunter

Armer Rocky! Am Abend des 13. Mai 2023 war der Hund nach einer Wanderung zum Scafell Pike in England so erschöpft, dass er nicht mehr gehen wollte.

Hund Rocky musste am Samstagabend vom Scafell Pike in England gerettet werden.

Retter trugen Rocky viereinhalb Stunden hinunter

Als die Retter eintrafen, war Rocky immer noch erschöpft. Ausserdem hatte das Tier Schnittwunden an allen Pfoten. Die Helfer legten Rocky in eine Notfalltasche auf eine Trage und trugen ihn knapp viereinhalb Stunden den Berg hinunter, bis nach Grains Gill.

Obwohl der Hund recht gross ist, war es laut Keswick MRT «eine Freude, ein so leichtes Unfallopfer zu tragen». Das Tier blieb die ganze Zeit über ruhig sitzen und verhielt sich «geradezu königlich», heisst es in einer Mitteilung.

Nur für Hunde, die ans Wandern gewöhnt sind

Es sei unklar, wie viele Stunden Rocky mit dem Paar gelaufen sei, «es gibt aber eine Menge Felsen in der Gegend und besonders auf Scafell Pike, die die Schnittwunden an den Pfoten verursacht haben könnten», berichtet «The Telegraph».

Für Bergausflüge mit Hunden gibt es Hinweise auf der Website der britischen Organisation National Trust. «Gut erzogene Hunde sind in Scafell Pike willkommen, und viele von ihnen werden einen langen Tag beim Klettern genauso geniessen wie ihre Menschen», heisst es. «Bedenken Sie aber, dass es ein langer und anstrengender Tag in felsigem Gelände ist. Die Besteigung des Scafell Pike ist daher nur für Hunde geeignet, die an lange Wanderungen in den Bergen gewöhnt sind.»