Im Duo mit Ferdinand Marcos’ Sohn : Rodrigo Dutertes Tochter Sara will Vizepräsidentin der Philippinen werden

Im kommenden Jahr muss der philippinische Präsident Rodrigo Duterte einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger weichen. Nun bringt sich seine Tochter Sara (43) als mögliche Vizepräsidentin ins Spiel – und könnte bei der Wahl gegen ihren Vater antreten.

Auch der Profiboxer und Weltmeister in sieben Gewichtsklassen Manny Pacquiao will Präsident der Philippinen werden.

Die Tochter des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte tritt bei der Wahl im kommenden Jahr als Kandidatin für die Vizepräsidentschaft an. Sara Duterte registrierte sich am Samstag als Bewerberin für das Amt. Sie kandidiert gemeinsam mit Ferdinand Marcos Jr., dem Sohn des gleichnamigen verstorbenen Machthabers, der das Präsidentenamt anstrebt. Seine Partei, die Partido Federal ng Pilipinas, nominierte die 43-jährige Duterte am Samstag als Marcos’ Vizepräsidentschaftskandidatin. Das Bündnis löste unter Menschenrechtsaktivisten Besorgnis aus.

Eine überraschende Wendung gab wenig später Anlass zu Spekulationen über ein mögliches Zerwürfnis zwischen dem Präsidenten und seiner Tochter: Rodrigo Duterte begleitete seinen früheren Berater, Senator Bong Go, am Samstag zur Wahlkommission. Go ist bei der Regierungspartei als Vizepräsidentschaftskandidat registriert, änderte dies aber nun in eine Präsidentschaftskandidatur. Duterte werde möglicherweise seinen früheren Plan einer Kandidatur als Vizepräsident, den er fallengelassen hatte, wieder aufgreifen, sagte Kommunikationsminister Martin Andanar. Dann träte der Präsident, dessen Amtszeit auf sechs Jahre begrenzt ist, gegen seine Tochter an.