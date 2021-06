Ricardo Rodriguez hat Respekt vor Gareth Bale – aber keine Angst

Garantiert ändern will das am Samstag Gareth Bale. Wales’ grosser Superstar gehört Real Madrid, war während dieser Saison jedoch an die Tottenham Hotspur ausgeliehen. Er wird über die linke Abwehrseite der Schweizer versuchen, Gefahr in Richtung Nati-Tor zu entwickeln. Dabei wird er es womöglich am Samstag mit Ricardo Rodriguez zu tun haben : «Er ist ein starker Spieler, hat es bereits seit Jahren bei Topclubs sowie in der Nationalmannschaft gezeigt. Es wird ein schwieriger Gegner, aber ich gehe es an wie jedes Spiel. Ich habe vor niemandem Angst.»